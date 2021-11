Yesterday's gallops by horses engaged at Kranji on Saturday

CLASS 4 - 1,700M

Hero * (R Shafiq) 39.6. Sound The Siren canter/43.4. Street Party 41.5. Fortune Star 39.4. Free Fallin' * (M Kellady) 38.1. Solo Sun 36.6.

MONDAY: Iron Ruler (S Shafrizal) 37.7.

CLASS 4 - 1,400M

Street Cry Success canter/42.3. All We Know * (O Chavez) 39.2. Implement pace work. Red Ocean * (M Zaki) 38.1. Wild Bee 38.3. Silent Partner(K Hakim) barrier/35.2. Thunder * 39. St Alwyn * (M Lerner) 39.9. Adipson pace work. Born To Win 42.6. Winning Hobby 38.1.

MONDAY: Voluminous 43,35. Greatham Girl * (L Beuzelin) 37.4.

CLASS 4 (1) - 1,200M

Cheval Rapide pace work. Siam Royal Orchid * (Beuzelin) 44, 37. Our Pinnacle * (Lerner) 41.3. Exdream (Shafiq) 34.5. Basilisk (TH Koh) 45.9. Miracle 39.4. King Zoustar (N Zyrul) 44.5. Grandpa Mick Mac (Hakim) 36.8. Dimesso canter/41.5. Foresto (F Yusoff) canter/37.1.

MONDAY: Renzo * (K A'Isisuhairi) 38.1.

CLASS 4 (2) - 1,200M

The Marksman (Kellady) 37.8. Charger 38.1. Royalty (Koh) 40.8. Ninesixthreethree (I Saifudin) 37.7.

MONDAY: Water Rocket * (Krisna) 38.1. Prodigal * (Shafrizal) 37.

CLASS 5 (1) - 1,600M

Sun Ace 37.6. Terrific (Chavez) canter/40.8. Boy Next Door (Lerner) barrier/36.1. God's Gift (A'Isisuhairi) 39.6. Magnificent Gold 39.6. Diamond Mine (WH Kok) 35.1. Auspicious Day 35.8. Footstepsonthecar (Shafrizal) canter/41.6.

MONDAY: Malibu Beach * (Krisna) 37.5. Superlative (A'Isisuhairi) 37.5.

CLASS 5 (2) - 1,600M

Tony's Love (T Krisna) 38.8. Allegro * (D Beasley) 45.1. Sunday * canter/37.3. See Yah (CC Wong) 37.9. Beauty Spirit canter/37.2. Runfinnrun 38.8. Summer Glitter 39.4. Gingerman 39.5. Silver Joy (Zyrul) 40.2.

CLASS 5 - 1,200M

The Shadow * (Shafrizal) 38.6. Inherit * (Hakim) 35.5. Crown Dancing (Chavez) 38.3. Sun Rectitude (CC Wong) 38.1. Kimitonara (Kok) 45. Intrepid 40.7. Clarton Supreme canter/42.3.

CLASS 5 (1) - 1,100M

Awesome Conqueror (T Rehaizat) 36.6. Perfect Mission * (Chavez) 39.6. Retallica * 41.7.

CLASS 5 (2) - 1,100M

Extra Win (Saifudin) 36.7. Super Great 36.2. Ol Mate Buzzer (Chavez) 41.2. New Garden 36.2. Wednesday * (Hakim) 34.5. Coming Fast 38.1. Supersonicsurprise 39.1.

MAIDEN - 1,400M

Chivalric Knight (Saifudin) 36.6. Holy Eleanor * 39.7. Lim's Dreamwalker 44.6. Mighty Vain * 38.7. Super Extreme * (M Ewe) 37.2. Lucky Jinning (Kellady) barrier/37.5. Super Generous (Koh) 35.8. Heng Xing (Shafrizal) 37.4. Travis (Rehaizat) 37.2.

OPEN MAIDEN - 1,000M

Fighting Hero (Beasley) 42.5. Den Of Thieves (Wong) barrier/36.4. Tesoro Pirata 44.4. Ninetysix Warrior (Rehaizat) 35.8. Gold Cut (Shafiq) barrier/35.9. Hearts Of Gold (Kok) 44.6. Konan (Beuzelin) 38.5.

RESTRICTED MAIDEN - 1,200M

Dabble * (Kellady) 39.6. Big Green Hat * (Kellady) 39.6. Blue Idol (A'Isisuhairi) 38.8. Sand Box (Beuzelin) barrier/36.5. Super Incredible * (Ewe) 39.1. Bingo Master (Wong) 42.4. Hex Mark (Koh) 40.2. Just Because (Kellady) barrier/36.1. Nineoneone 35.8. Sirius (Shafiq) 44.1. Sunset (A'Isisuhairi) barrier/35.7.