Yesterday's gallops by horses engaged in Kuala Lumpur this weekend

Elite Invincible is in top form. The 2018 Singapore Gold Cup winner won for the second time in Malaysia last start in Kuala Lumpur.

SATURDAY

CLASS 3 - 1,400M

TUESDAY: Elite Conquest 37.8. Rising Glory * 38.8. Time To Harvest 35.2. Teller 36.9. Streets Of Fire, Galileo's Approach and Heng Kingdom * pace work.

CLASS 4 (A) - 1,100M

YESTERDAY: Arrogate Achiever barrier/36.2.

TUESDAY: Larson 38. Doctor Ginger 42.8. Baadshah 40. Gifted 40.6. Ashhab * 38.8. Top S 37. Frey 37. Desire Sky and D'Great Journey galloped. Kong Fu Panda and Speedy Demon pace work.

CLASS 4 (B) - 1,100M

TUESDAY: Harveywallbanger galloped. Pomp 41. Sahaba 38.8. Alrali 38.8. Elise 40. Ready To Roll 39.9. What A Boss * 37.5.

CLASS 4 (A) - 1,300M

YESTERDAY: Thank You Boss barrier/37. Shahbaa 39.

TUESDAY: Lim's Sphere * 42. Bang Bang 37.9. Time To Invest 37.6. Lim's Pershing 41. Blood Royal 40.8. Star Talent 36. Trinity Pioneer 39. Beijing Star * 38.2. Fighting Warrior pace work. Prince Pegasus galloped.

CLASS 4 (B) - 1,300M

TUESDAY: Fardus 39.8. Pacific Mystical 38.6. Elite Remarkable 38.2. Jeram Village 42.5. Jockey King * 42.4. Super BB * 43.5. Trafalgar * 36.4. Come And Take All 37.2. Flash One pace work.

CLASS 5 (A) - 1,250M

YESTERDAY: General Cheng barrier/39. Smooth Operator * barrier/37.1.

TUESDAY: Michikawa * 36.1. Friday 37.7. Kubera's Chief * 35.7. Show Royale 42.4. I'm Coming galloped. Sgfifty pace work.

CLASS 5 (A) - 1,250M

TUESDAY: Waimea 42. Machung Star 37.5. Platoon 43.3. Pacific Mission 39. Winterfell 39. Ocean Eleven pace work.

CLASS 5 (A) - 1,500M

YESTERDAY: D'Great Magic canter/pace work. Mewtwo * 39.3.

TUESDAY: Monday 37. Unlimited Star 38.2. Glenafton * 39. Enforce 39.3.

CLASS 5 (B) - 1,500M

TUESDAY: Commodore Lincoln 39.3. Jarl 36.4. Smart Master 36.4. Trinity Revival 36.8. King Warrior 36.4. E Supreme 42.9. Tin's Machine pace work.

CLASS 5 (B) - 1,700M

TUESDAY: JJ Star 39. Golden Craftsman 39.6. Sunny 37.8.

OPEN MAIDEN - 1,100M

YESTERDAY: Najwan 42.6. Mental barrier/38.

TUESDAY: Roti Kaya 38.5. Kopi Bing 37.6. The Swan 36. Kanthaka and Greatest All Time pace work.

OPEN MAIDEN - 1,400M

TUESDAY: Oisin Express, Baby Boss and Lion King galloped. Kala Ghoda pace work.

SUNDAY

SUPREME A - 1,400M

TUESDAY: Violet * 36. Elite Invincible * 39.5. D'Great Timing 37.5. Distinctive Darci * 39.5. Hatta 39.5. Ready To Rock 39.9. White Hoof Bird 35.2. War Dragon 38.8. Xena 38.8. Symbol Of Courage * 40.

CLASS 3 - 1,200M

YESTERDAY: It's Got It All * pace work. Golden Tycoon barrier/36.2. Trinity General 35.

TUESDAY: True Friend 36.8. Burkaan 37.6. Premium Rush 38.6. God Helps Me 39.5. Strap Marks 36.

CLASS 3 - 1,400M

YESTERDAY: D'Great Light * 36.1.

TUESDAY: Elite Quarteto and Selangor Star galloped. Arc Triumph * 36. Semantan Prince 37.9. The Crown Jewel 39.2. Cuban Heel 40. Ebraz 41.3. First Light 38.5.

CLASS 4 (A) - 1,100M

YESTERDAY: Redoubt barrier/36.2.

TUESDAY: Howl * 36.8. Bakuteh 41.9. Reality 37.9. Perfect Run pace work.

CLASS 4 (B) - 1,100M

YESTERDAY: Orient Express barrier/36.2.

TUESDAY: I Am Beautiful 39.4. Xiong Fong 40.8. Warrior King 38.8. D'Great Vulture 38.2.

CLASS 4 (A) - 1,300M

YESTERDAY: Chonky Potato canter/40.7. Buffalo Soldier 37.6.

TUESDAY: Metagross 36.7. Topmost 36.7. Big Bus 35.2. Sahm 37.7. First Command 37.4. Peer Gynt 41.4. Godfathers galloped.

CLASS 4 (A) - 1,800M

YESTERDAY: Little Pony pace work.

TUESDAY: Shoqeet 37.5. Isfahan 38.8. Miej 41.3. Thundergod pace work.

CLASS 5 (A) - 1,250M

TUESDAY: Atlantic Arrow 39.3. Gratus * 37.4. Capone 42.4. Majulah 39.4. King Force 40.9. Six Empire 38.8. Let's Come On Baby 39.

CLASS 5 (B) - 1,250M

YESTERDAY: The Iceman 40.5.

TUESDAY: Voyager 37. Wishuponastar 37.6. Siew Yuk 40. Sparkle Lot 38. So Beautiful 39.8. Golden Coin pace work.

CLASS 5 (A) - 1,500M

YESTERDAY: Silent Prince 39.4. Little Master canter/39.

TUESDAY: Show Hand 38.8. El Macho 38.7. Jubilation 37.8. William King galloped.

CLASS 5 (A) - 1,700M

YESTERDAY: Havana 39.5. D'Great Swift canter/41.9.

TUESDAY: Value Of Justice 38. Ride A White Horse pace work.

OPEN MAIDEN - 1,100M

TUESDAY: Tipping Point 42.8. Maharib 40.8.